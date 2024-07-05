Пассажирам рейса Петербург — Пермь заменили самолёт после часа ожидания

Самолёт рейса Петербург — Пермь заменили после часа ожидания, сообщила сайту perm.aif.ru одна из пассажирок.
Как рассказывает женщина, вылет рейса № 6583 из Санкт-Петербурга в Пермь, запланированный на 9:00 по местному времени, не произошёл. Пассажиров посадили в самолёт, однако взлёт не начался.
«Говорят, время нужно было на техподготовку. Спустя час снова объявили, что ещё минут 10−15 необходимо на дополнительную подготовку», — рассказала сайту perm.aif.ru пермячка.
Женщина отмечает, что позже пассажирам сообщили, что по техническим причинам, для выполнения рейса предоставят другое судно. Пассажиров перевезли в терминал аэропорта Пулково.
Сайт perm.aif.ru продолжает следить за ситуацией.