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Пассажирам рейса Петербург — Пермь заменили самолёт после часа ожидания

Пермяков пересаживают в другой самолёт.

Источник: Freepik

Самолёт рейса Петербург — Пермь заменили после часа ожидания, сообщила сайту perm.aif.ru одна из пассажирок.

Как рассказывает женщина, вылет рейса № 6583 из Санкт-Петербурга в Пермь, запланированный на 9:00 по местному времени, не произошёл. Пассажиров посадили в самолёт, однако взлёт не начался.

«Говорят, время нужно было на техподготовку. Спустя час снова объявили, что ещё минут 10−15 необходимо на дополнительную подготовку», — рассказала сайту perm.aif.ru пермячка.

Женщина отмечает, что позже пассажирам сообщили, что по техническим причинам, для выполнения рейса предоставят другое судно. Пассажиров перевезли в терминал аэропорта Пулково.

Сайт perm.aif.ru продолжает следить за ситуацией.