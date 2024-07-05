Новую технологию сверления используют для лечения сердца у хабаровчан

«Сегодня мы освоили новый вид вмешательства — ротабляция на сосудах сердца. В прошлом году мы массово начали применять такую технологию на нижних конечностях и получаем хороший результат. Это увидели и оценили жители не только Хабаровского края, но и соседних регионов», — сказал доктор.