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Новую технологию сверления используют для лечения сердца у хабаровчан

В краевой больнице имени профессора Сергеева прошел мастер-класс по ротационной атерэктомии.

Источник: Правительство Хабаровского края

Новую методику будут использовать для лечения заболеваний сердца у пациентов из Хабаровского края и других дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ротационная атерэктомия представляет собой сверление окаменевших бляшек внутри артерии сердца, которое позволяет быстро и безболезненно их удалять. Главный врач Андрей Субботин отметил, что технология успешно применяется и на сосудах нижних конечностей, легочного ствола и шеи.

«Сегодня мы освоили новый вид вмешательства — ротабляция на сосудах сердца. В прошлом году мы массово начали применять такую технологию на нижних конечностях и получаем хороший результат. Это увидели и оценили жители не только Хабаровского края, но и соседних регионов», — сказал доктор.

Хирурги больницы освоили новый метод лечения атеросклероза сосудов сердца под кураторством федерального эксперта.

«Метод эффективен при наличии кальцинированных бляшек, которые бур с алмазным напылением дробит на мелкие частицы, смываемые кровотоком. Затем артерию расширяют баллоном и устанавливают стент», — поделился кандидат медицинских наук Олег Крестьянинов из Центра эндоваскулярной хирургии.

Больница планирует проводить около 20 таких операций в год по ОМС.

здоровье