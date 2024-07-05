Новую технологию сверления используют для лечения сердца у хабаровчан

Новую методику будут использовать для лечения заболеваний сердца у пациентов из Хабаровского края и других дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ротационная атерэктомия представляет собой сверление окаменевших бляшек внутри артерии сердца, которое позволяет быстро и безболезненно их удалять. Главный врач Андрей Субботин отметил, что технология успешно применяется и на сосудах нижних конечностей, легочного ствола и шеи.
«Сегодня мы освоили новый вид вмешательства — ротабляция на сосудах сердца. В прошлом году мы массово начали применять такую технологию на нижних конечностях и получаем хороший результат. Это увидели и оценили жители не только Хабаровского края, но и соседних регионов», — сказал доктор.
Хирурги больницы освоили новый метод лечения атеросклероза сосудов сердца под кураторством федерального эксперта.
«Метод эффективен при наличии кальцинированных бляшек, которые бур с алмазным напылением дробит на мелкие частицы, смываемые кровотоком. Затем артерию расширяют баллоном и устанавливают стент», — поделился кандидат медицинских наук Олег Крестьянинов из Центра эндоваскулярной хирургии.
Больница планирует проводить около 20 таких операций в год по ОМС.