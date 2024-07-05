Виталий Хоценко рассказал о реконструкции трассы Омск — Нижняя Омка

Завершение второго этапа реконструкции запланировано на осень 2024 года. К текущему моменту завершены работы по переустройству коммуникаций, уложены водопропускные трубы, демонтирован путепровод с организацией временной объездной дороги. Также выполнено устройство 4,8 км дорожного покрытия с верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона и установлено три километра барьерного ограждения.