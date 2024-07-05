Виталий Хоценко рассказал о реконструкции трассы Омск — Нижняя Омка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе второго этапа реконструкции дороги Омск — Нижняя Омка до границы с Новосибирской областью. Он отметил, что более 70% дорожных работ на этом участке уже завершено.
На данный момент строители занимаются ремонтом участка дороги длиной 7 км 280 метров, расположенного между 19 и 26 километрами трассы. Первый этап реконструкции выполнен на участке между 13 и 19 километрами в прошлом году.
«Дорожники продолжают второй этап реконструкции дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Готовность сейчас составляет более 70%. Участок трассы обновляем в рамках президентского национального проекта “Безопасные качественные дороги”, — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Завершение второго этапа реконструкции запланировано на осень 2024 года. К текущему моменту завершены работы по переустройству коммуникаций, уложены водопропускные трубы, демонтирован путепровод с организацией временной объездной дороги. Также выполнено устройство 4,8 км дорожного покрытия с верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона и установлено три километра барьерного ограждения.
В настоящий момент подрядчик работает над дорожным покрытием на участках разворотных петель и съездов.