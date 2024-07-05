Хабаровчане жалуются на духоту в общественном транспорте

Форточки и люки не спасают от жары, а жители Хабаровска жалуются на отсутствие кондиционеров, утверждая, что водители просто не включают их. Температура в салонах достигает +40 градусов. Об этом сообщают dvnovosti.ru.
Пассажиры возмущены тем, что кондиционеры не работают в автобусах №№ 86, 82, 35, и даже в новых троллейбусах их не включают, хотя на входе указано, что они оборудованы системой охлаждения. Водители признаются, что кондиционеры часто перегружаются и работают некачественно, приходится полагаться на естественную вентиляцию. Некоторые маршруты, такие как №№ 82 и 88, вообще не оснащены кондиционерами. Хотя окна и тонированы, они не помогают в случае пробок, и становится трудно дышать.
Вместе с тем соблюдение нормативов подразумевает, что при среднесуточной температуре выше +20 градусов в автобусе должно быть не более +25 градусов. Также в период жары рекомендуется перевозить меньше людей одновременно — не пять пассажиров на один квадратный метр, а три. Муниципалитет обязан следить за соблюдением всех требований.
«Установка кондиционеров в транспорте является обязательной, если перевозчик заявил об этом в процессе конкурса. В противном случае это остается на его усмотрение», — пояснили в мэрии.