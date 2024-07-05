Хабаровчане жалуются на духоту в общественном транспорте

Пассажиры возмущены тем, что кондиционеры не работают в автобусах №№ 86, 82, 35, и даже в новых троллейбусах их не включают, хотя на входе указано, что они оборудованы системой охлаждения. Водители признаются, что кондиционеры часто перегружаются и работают некачественно, приходится полагаться на естественную вентиляцию. Некоторые маршруты, такие как №№ 82 и 88, вообще не оснащены кондиционерами. Хотя окна и тонированы, они не помогают в случае пробок, и становится трудно дышать.