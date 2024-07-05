Новый «Парк облаков» вызвал восторг у жителей Краснодара

Напомним, строительство новой очереди парка «Краснодар» стартовало весной 2023 года. В паспорте объекта указано, что дата начала стройки апрель 2023 года, дата окончания — апрель 2025 года. Планируется, что площадь «Парка Облаков» будет вдвое больше Японского сада, который занимает 75 тысяч кв м. Автор концепции новой локации — знаменитая ландшафтная компания из Лондона. Один из ее проектов, уж реализованный и включен в список семи уникальных и красивых садов мира.