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В Красноярске пройдет экоакция на острове Молокова

Мероприятие пройдет в субботу, 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Экоакция «Особенности национальной уборки» направлена не только на очищение острова от загрязнений, но и на озеленение территории. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен участникам.

Регистрация желающих начнется в 9:30. Сама уборка — в 10:00.

Добраться на остров выйдет без особого труда — либо на личном транспорте, либо на общественном. Если на общественном, то конечная остановка — «Остров Отдыха». Для водителей — Центральный стадион, смотровая площадка, Дом спорта имени М. Дворкина.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (391) 290−55−37.

экология