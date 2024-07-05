В Красноярске пройдет экоакция на острове Молокова

Экоакция «Особенности национальной уборки» направлена не только на очищение острова от загрязнений, но и на озеленение территории. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен участникам.
Регистрация желающих начнется в 9:30. Сама уборка — в 10:00.
Добраться на остров выйдет без особого труда — либо на личном транспорте, либо на общественном. Если на общественном, то конечная остановка — «Остров Отдыха». Для водителей — Центральный стадион, смотровая площадка, Дом спорта имени М. Дворкина.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону