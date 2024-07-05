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Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными подростками под Волгоградом

В Городищенском районе группа несовершеннолетних не дают спать по ночам местным жителям и устраивают драки.

Источник: Следственный комитет РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в случившемся.

В поселке Царица несколько молодых людей ездят ночью на питбайках, нарушая режим тишины, а также оскорбляют местных жителей и провоцируют конфликты с другими детьми.

В июне 2024 года многодетный отец сделал замечание хулиганам. Подростки избили мужчину.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов должен будет представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

СК