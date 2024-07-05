Что почём: по карману ли хабаровчанам местные овощи и ягода

Лето в разгаре, наконец-то наступил ягодный сезон, аграрии собирают первый урожай помидор и огурцов. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» приценился к сельхоздарам и узнал, откуда сейчас везут клубнику.
В поисках молодого картофеля мы посетили один из магазинов сети «Самбери», овощной киоск в центре Хабаровска и зашли в торговые ряды на Центральном рынке города. В «Самбери» в продаже удалось найти только привезенный из КНР картофель, заплатить за килограмм которого пришлось бы 69,99 рублей. Примерно такова же стоимость этого овоща в киоске, а за килограмм местного корнеплода просят на 10 рублей больше. На прилавках Центрального рынка выбор местного картофеля значительно больше, и цены разнятся. В зависимости от сорта, от 45 до 150 рублей за килограмм.
В магазине сети «Самбери» нашли только один сорт помидоров от хабаровских аграриев — «Сливка», за 179,99 рублей. На Центральном рынке за различные сорта просят от 200 до 400 рублей.
С началом долгожданного ягодного сезона хабаровчан радует обилие в продаже клубники, малины и черники. Только, по словам продавцов, местной ягоды в продаже практически нет. Чернику везут с Сахалина, а клубнику и малину — из Москвы. На двух прилавках удалось найти хабаровскую ягоду, но стоимость ее не отличалась от столичной — 1000 рублей за килограмм клубники, 800 — за малину.