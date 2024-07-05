Что почём: по карману ли хабаровчанам местные овощи и ягода

В поисках молодого картофеля мы посетили один из магазинов сети «Самбери», овощной киоск в центре Хабаровска и зашли в торговые ряды на Центральном рынке города. В «Самбери» в продаже удалось найти только привезенный из КНР картофель, заплатить за килограмм которого пришлось бы 69,99 рублей. Примерно такова же стоимость этого овоща в киоске, а за килограмм местного корнеплода просят на 10 рублей больше. На прилавках Центрального рынка выбор местного картофеля значительно больше, и цены разнятся. В зависимости от сорта, от 45 до 150 рублей за килограмм.