«Безостановочный процесс»: чем трудоголизм опасен для здоровья и как избежать последствий

— Все привыкли к этим разговорам о границах. Но многие забывают, что точно так же есть границы у рабочего и личного времени. Если вы их не будете расставлять, то поток рабочих задач не закончится никогда. Ответьте сами себе, есть ли у вас приступы тревоги или очень сильных страхов, боитесь ли вы пропустить какую-то рабочую задачу. Если есть, то работайте с состоянием тревоги. Не пытайтесь до идеала довести свою работу, — посоветовала собеседница «ВМ».