Владивосток показал рекордные результаты ЕГЭ

Результаты упорной работы управления образования столицы Приморья были наглядно представлены в итогах ЕГЭ текущего года. Средний балл выпускников Владивостока заметно вырос за последние три года, особенно в таких дисциплинах, как профильная математика, физика и химия. По количеству выпускников, получивших наивысший балл ЕГЭ, Владивосток не только поставил рекорд относительно прошлых лет, но и обогнал Хабаровск: 35 стобалльных результатов против 23, сообщает ИА PrimaMedia.
Благодаря усилению школьных программ по математике и физике, внедрению новых дисциплин, проведению просветительских мероприятий, расширению числа профильных технологических классов и сотрудничеству с вузами управлению образования Владивостока удалось достичь увеличения среднего балла ЕГЭ, который особенно заметен в точных науках. Статистика трех последних лет за 2022−2024 годы показывает увеличение среднего балла по профильной математике с 48,76 до 57,16, по физике — с 48,09 до 62,44 и по химии с 43,59 до 50,11. Кроме того, средний балл ЕГЭ вырос в таких дисциплинах, как история, биология и география.
«Я считаю очень эффективной работу управления образования. Мы с ними плотно взаимодействуем: открываем профильные классы, организуем бесплатную подготовку к ЕГЭ, ходим к ним на профориентационные дни, а они приходят к нам на дни открытых дверей. У нас плотное сотрудничество, они работают здорово и эффективно — это 100%», — отметил Артем Попутько.
О точных результатах и уровне подготовки абитуриентов до конца работы приемных комиссий этого года говорить рано, однако специалист отмечает колоссальный прирост количества заявлений от абитуриентов и повышение уровня их подготовки в сравнении с прошлыми годами.
«Если брать по баллам ЕГЭ, то есть прирост по среднему баллу ЕГЭ. Особенно в технических направлениях. Да, впрочем, и в гуманитарных. В принципе во всех. Конечный результат можно будет увидеть позднее по окончании приемной кампании», — говорит Артем Попутько.
Стабильно во Владивостоке растет и число выпускников, которые получают максимальное число баллов ЕГЭ. В этом году насчитывается 35 стобалльных результатов, что составляет больше половины всех стобалльных результатов по Приморью. Всего в крае в этом году 61 стобалльник. Высокие результаты Владивосток показал и в сравнении со соседними регионами. Так, в Молодежной столице России число стобалльных результатов 2024 году оказалось лишь на 4 меньше, чем, например, во всем Хабаровском крае — там их 39.
Надо отметить, что 35-стобальных результатов ЕГЭ во Владивостоке приходится на 34 человека. Один из школьников получил по 100 баллов сразу по двум предметам.
Как прокомментировал начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский, 35 стобалльных результатов — это результаты по всему Владивостоку, считая частные и университетские школы.
«Из 34 человек 29 — выпускники муниципальных школ. В очередной раз рекордное число стобалльников у лицея “Технический”. Один из учеников Илья Кожевников взял сразу два наивысших результата — по физике и русскому языку. Также в этом году впервые за долгое время мы имеем сразу три стобалльных результата по физике и по математике, которые также заработали выпускники муниципальных школ, чем мы очень гордимся», — рассказал Максим Кильчевский.
«Улучшения показателей ЕГЭ по ряду предметов за три года — это ежегодная, комплексная работа по увеличению числа профильных классов, расширению взаимодействия с вузами Приморского края и другими ведомствами, внедрению новых дисциплин, помогающих развивать таланты школьников. Огромный вклад, безусловно, сделали учителя, которые регулярно повышают свою квалификацию и работают с огромной отдачей. Эти достижения показывают нам, что цель, которую мы ставили себе три года назад, дает результаты — ребятам стало интереснее учиться. А это значит, что мы двигаемся в правильном направлении», — отметил Сергей Дмитриенко.