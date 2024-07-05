Владивосток показал рекордные результаты ЕГЭ

Стабильно во Владивостоке растет и число выпускников, которые получают максимальное число баллов ЕГЭ. В этом году насчитывается 35 стобалльных результатов, что составляет больше половины всех стобалльных результатов по Приморью. Всего в крае в этом году 61 стобалльник. Высокие результаты Владивосток показал и в сравнении со соседними регионами. Так, в Молодежной столице России число стобалльных результатов 2024 году оказалось лишь на 4 меньше, чем, например, во всем Хабаровском крае — там их 39.