Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юмор, музыка и краски семейного праздника — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Уикенд, который гарантирует заряд бодрости и позитива.

Эти выходные будут яркими. Краснодар предлагает к посещению интересные места и события, на которых можно подпитаться эстетикой классических произведений и потанцевать под зажигательную электронную музыку. Но главный акцент уикенда — это семейный досуг. Большие семейные выходные целым рядом мероприятий жители и гости крайцентра отметят в парках города. Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.

Шоу Please, Stand-up (16+).

Прозвучат только проверенные шутки от опытных комиков клуба.

Когда: 5 июля, 20:00.

Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.

Спектакль A.N.T.R.O.P.OS (12+).

Что значит быть в футляре? Это личное одиночество или страх перед миром? Команда «Культурные люди» предлагает свою интерпретацию рассказа Антона Чехова, создавая яркий спектакль, переполненный нестандартными образами и неожиданными открытиями.

Когда: 5 июля, 20:00.

Где: Театр «Мой», ул. Зиповская, 5 В, литер.

Концерт Lilova (18+).

Любители эстетики электронного звучания оценят концерт исполнительницы современной музыки.

Когда: 5 июля, 23:00.

Где: Архитектор, ул. Красная, 118.

Спортивное мероприятие «Живи активно — думай позитивно» (6+).

На мероприятии каждый желающий сможет как следует размяться и зарядиться бодростью.

Когда: 6 июня, 10:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Концерт «Дарите любимым улыбки» (6+).

С приятным и мелодичным репертуаром выступят творческие коллективы и исполнители города.

Когда: 6 июля, 10:00.

Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.

Квест «Гостиная Гриффиндора» (12+).

По легенде, в гостиной Гриффиндора спрятано могущественное оружие, которое может остановить зло. Время работает против игроков. «Защитные чары ослабевают», и есть всего час, чтобы найти оружие Гриффиндора…

Когда: 6 июля, 13:00.

Где: Клаустрофобия на Красноармейской, ул. Красноармейская, 65.

Мастер-класс для детей «Книжная закладка» (6+).

Дети проявят фантазию и изготовят красивые и полезные вещи своими руками.

Когда: 6 июля, 16:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Балет «Бахчисарайский фонтан» (12+).

Жестокий татарский хан Гирей, известный своими набегами, захватывает польский замок, где празднуют день рождения княжны Марии. Трагедия разворачивается: все, кроме Марии, погибают. Хан, очарованный пленницей, увозит ее в свой Бахчисарайский дворец…

Когда: 6 июня, 17:00.

Где: Музыкальный театр, ул. Красная, 44.

Концерт «Семья — колыбель счастья» (6+).

Творческие коллективы и исполнители Краснодара подготовили душевный репертуар для жителей и гостей крайцентра.

Когда: 7 июля, 10:00.

Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.

Спектакль «Мойдодыр» (0+).

Стихи Корнея Чуковского оживают в ярких костюмах и волшебных декорациях. Герои спектакля отправляются в увлекательное путешествие на чердак, где их ждут невероятные открытия. Там, среди пыльных сундуков, они находят старый умывальник…

Когда: 7 июля, 11:00.

Где: Театр кукол, ул. Красная, 31.

Игровая детская программа «Добрые волшебники семьи» (6+).

К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности подготовили целую игровую программу, на которой скучно не будет никому. Мамы, папы, детки и даже бабушки и дедушки точно повеселятся от души.

Когда: 7 июля, 16:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Мастер-класс для детей «Ромашковый сувенир» (6+).

На мастер-классе юные участники проявят творческую жилку и создадут красивый сувенир.

Когда: 7 июля, 17:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Спектакль «Зойкина квартира» (18+).

В мире Михаила Булгакова «нехорошие» квартиры — это не просто жилье, а отражение эпохи. Одна из таких квартир, где царит атмосфера перемен и нестабильности, принадлежит Зое Денисовне Пельц, 35-летней вдове, живущей в Москве времен НЭПа…

Когда: 7 июля, 17:00.

Где: театр драмы им. М. Горького, ул. Красноармейская, 110.