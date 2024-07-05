Юмор, музыка и краски семейного праздника — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Эти выходные будут яркими. Краснодар предлагает к посещению интересные места и события, на которых можно подпитаться эстетикой классических произведений и потанцевать под зажигательную электронную музыку. Но главный акцент уикенда — это семейный досуг. Большие семейные выходные целым рядом мероприятий жители и гости крайцентра отметят в парках города. Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.
Шоу Please, Stand-up (16+).
Прозвучат только проверенные шутки от опытных комиков клуба.
Когда: 5 июля, 20:00.
Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.
Спектакль A.N.T.R.O.P.OS (12+).
Что значит быть в футляре? Это личное одиночество или страх перед миром? Команда «Культурные люди» предлагает свою интерпретацию рассказа Антона Чехова, создавая яркий спектакль, переполненный нестандартными образами и неожиданными открытиями.
Когда: 5 июля, 20:00.
Где: Театр «Мой», ул. Зиповская, 5 В, литер.
Концерт Lilova (18+).
Любители эстетики электронного звучания оценят концерт исполнительницы современной музыки.
Когда: 5 июля, 23:00.
Где: Архитектор, ул. Красная, 118.
Спортивное мероприятие «Живи активно — думай позитивно» (6+).
На мероприятии каждый желающий сможет как следует размяться и зарядиться бодростью.
Когда: 6 июня, 10:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Концерт «Дарите любимым улыбки» (6+).
С приятным и мелодичным репертуаром выступят творческие коллективы и исполнители города.
Когда: 6 июля, 10:00.
Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.
Квест «Гостиная Гриффиндора» (12+).
По легенде, в гостиной Гриффиндора спрятано могущественное оружие, которое может остановить зло. Время работает против игроков. «Защитные чары ослабевают», и есть всего час, чтобы найти оружие Гриффиндора…
Когда: 6 июля, 13:00.
Где: Клаустрофобия на Красноармейской, ул. Красноармейская, 65.
Мастер-класс для детей «Книжная закладка» (6+).
Дети проявят фантазию и изготовят красивые и полезные вещи своими руками.
Когда: 6 июля, 16:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Балет «Бахчисарайский фонтан» (12+).
Жестокий татарский хан Гирей, известный своими набегами, захватывает польский замок, где празднуют день рождения княжны Марии. Трагедия разворачивается: все, кроме Марии, погибают. Хан, очарованный пленницей, увозит ее в свой Бахчисарайский дворец…
Когда: 6 июня, 17:00.
Где: Музыкальный театр, ул. Красная, 44.
Концерт «Семья — колыбель счастья» (6+).
Творческие коллективы и исполнители Краснодара подготовили душевный репертуар для жителей и гостей крайцентра.
Когда: 7 июля, 10:00.
Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.
Спектакль «Мойдодыр» (0+).
Стихи Корнея Чуковского оживают в ярких костюмах и волшебных декорациях. Герои спектакля отправляются в увлекательное путешествие на чердак, где их ждут невероятные открытия. Там, среди пыльных сундуков, они находят старый умывальник…
Когда: 7 июля, 11:00.
Где: Театр кукол, ул. Красная, 31.
Игровая детская программа «Добрые волшебники семьи» (6+).
К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности подготовили целую игровую программу, на которой скучно не будет никому. Мамы, папы, детки и даже бабушки и дедушки точно повеселятся от души.
Когда: 7 июля, 16:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Мастер-класс для детей «Ромашковый сувенир» (6+).
На мастер-классе юные участники проявят творческую жилку и создадут красивый сувенир.
Когда: 7 июля, 17:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Спектакль «Зойкина квартира» (18+).
В мире Михаила Булгакова «нехорошие» квартиры — это не просто жилье, а отражение эпохи. Одна из таких квартир, где царит атмосфера перемен и нестабильности, принадлежит Зое Денисовне Пельц, 35-летней вдове, живущей в Москве времен НЭПа…
Когда: 7 июля, 17:00.
Где: театр драмы им. М. Горького, ул. Красноармейская, 110.