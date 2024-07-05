Юмор, музыка и краски семейного праздника — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Эти выходные будут яркими. Краснодар предлагает к посещению интересные места и события, на которых можно подпитаться эстетикой классических произведений и потанцевать под зажигательную электронную музыку. Но главный акцент уикенда — это семейный досуг. Большие семейные выходные целым рядом мероприятий жители и гости крайцентра отметят в парках города. Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.