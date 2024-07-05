Эстафетный поезд в честь 50-летия БАМа отправился из Хабаровска

Сегодня в Хабаровске сотрудники транспортной полиции обеспечили безопасное отправление юбилейного эстафетного поезда, посвященного пятидесятилетию Байкало-Амурской магистрали. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В честь 50-летия строительства БАМа со станции Хабаровск-1 отправился специальный эстафетный поезд.
«Поезд направился в столицу БАМа — Тынду. Его маршрут пройдет через знаковые станции: Комсомольск, Постышево, Уркальту, Новый Ургал, Февральск и разъезд Мирошниченко. Перед отправлением поезда состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие руководители ДВЖД, представители региональных и муниципальных органов власти, ветераны-строители и железнодорожники, а также руководство Дальневосточной транспортной полиции», — рассказали в ведомстве.
В поезде, украшенном символикой юбилея, ветераны строители БАМа и железнодорожники смогут посетить места, где они провели свою трудовую молодость.
Главные мероприятия празднования юбилея магистрали состоятся в столице БАМа. Почетные пассажиры эстафетных поездов примут в них участие.