Эстафетный поезд в честь 50-летия БАМа отправился из Хабаровска

«Поезд направился в столицу БАМа — Тынду. Его маршрут пройдет через знаковые станции: Комсомольск, Постышево, Уркальту, Новый Ургал, Февральск и разъезд Мирошниченко. Перед отправлением поезда состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие руководители ДВЖД, представители региональных и муниципальных органов власти, ветераны-строители и железнодорожники, а также руководство Дальневосточной транспортной полиции», — рассказали в ведомстве.