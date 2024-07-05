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В Омске начнется прием первоклассников в школы не по прописке

ОМСК, 5 июля, ФедералПресс. В Омской области начинается второй этап набора в школы региона — теперь детей можно записать на свободные места в образовательные учреждения без учета регистрации. Подробнее о правилах набора «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе регионального минобра.

Источник: РИА "Новости"

«Прием заявлений начинается 6 июля текущего года и продлится до 5 сентября. В любую школу ребенка зачислят при наличии свободных мест. Если нет, в органе управления образованием предложат другие варианты», — отметила сотрудница пресс-службы минобра.

В ведомстве уточнили, что спустя три дня после окончания приема заявлений будут известны результаты.

«Уведомление вы получите в личном кабинете информационного портала “Госуслуги”, пояснили в пресс-службе.

В этом году, по данным предварительного комплектования, в школы Омска и области пойдет 24328 первоклассников.

«Заявлений по прописке подано 17 925, а на сегодняшний день зачислено 14991 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним о том, как подготовить ребенка к первому классу. Специалисты считают, что готовиться к этому значимому событию нужно начинать заранее, примерно за год до поступления в школу.

образование