В Башкирии нашли двоих потерявшихся детей

Так, в Краснокамском районе, около деревни Ашит женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. На поиски пропавшей пенсионерки были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. Спустя несколько часов женщина была найдена живой и невредимой.
В деревне Кош-Елга Бижбулякского района потерялись дети 9 и 6 лет. Они были найдены сотрудниками полиции.
В Стерлитамаке семейная пара направлялась в сторону реки Белая и потерялась в районе деревни Косяковка. Они были найдены спасателями МБУ УГЗ Стерлитамак.