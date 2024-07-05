В Башкирии нашли двоих потерявшихся детей

Так, в Краснокамском районе, около деревни Ашит женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. На поиски пропавшей пенсионерки были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. Спустя несколько часов женщина была найдена живой и невредимой.