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В Башкирии нашли двоих потерявшихся детей

В Башкирии за минувшие сутки поступило три сообщения о пяти потерявшихся людях. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, в Краснокамском районе, около деревни Ашит женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. На поиски пропавшей пенсионерки были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы. Спустя несколько часов женщина была найдена живой и невредимой.

В деревне Кош-Елга Бижбулякского района потерялись дети 9 и 6 лет. Они были найдены сотрудниками полиции.

В Стерлитамаке семейная пара направлялась в сторону реки Белая и потерялась в районе деревни Косяковка. Они были найдены спасателями МБУ УГЗ Стерлитамак.