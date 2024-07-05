Население Астаны достигло почти 1,5 млн человек

В преддверии Дня столицы Бюро национальной статистики озвучило интересную статистику, которая опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
"На 1 июня 2024 года численность населения достигла 1 464 415 человек, из которых 696 234 — мужчины и 768 181 — женщины.
Ожидаемая продолжительность жизни в Астане при рождении населения за 2023 год составила 78,09 лет в общем, 74,23 лет для мужчин и 81,28 лет для женщин.
Средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак за 2023 год, составил 28,2 лет для мужчин и 26,4 лет для женщин", — отмечается в сообщении.
При этом коэффициент рождаемости в столице с начала года составил 19,50 на 1000 человек.
В столице, по данным Бюро, проживает 21 человек старше 100 лет, в том числе 15 женщин и 6 мужчин.