В десятку дорогих мест отдыха в России вошли курорты Кубани

В Абрау-Дюрсо, расположенном недалеко от Новороссийска, средняя цена за ночь проживания составляет 8002 рубля, при этом обычная продолжительность отпуска здесь — три ночи. В рейтинге самых дорогих мест для отдыха и Дивноморское, находящееся рядом с Геленджиком, занимает девятое место с ценой в 5,6 тысячи рублей за ночь. Кабардинка, также расположенная недалеко от Геленджика, замыкает десятку с ценой 5,4 тысячи рублей за ночь.