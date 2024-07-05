В десятку дорогих мест отдыха в России вошли курорты Кубани

В июле 2024 года самым дорогостоящим направлением для отдыха в Краснодарском крае стало Абрау-Дюрсо. Средняя стоимость проживания здесь достигает 8002 рублей за ночь. Несмотря на высокую стоимость, популярные курорты, такие как Сочи, не входят в топ-10 самых дорогих направлений, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на исследование российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
В Абрау-Дюрсо, расположенном недалеко от Новороссийска, средняя цена за ночь проживания составляет 8002 рубля, при этом обычная продолжительность отпуска здесь — три ночи. В рейтинге самых дорогих мест для отдыха и Дивноморское, находящееся рядом с Геленджиком, занимает девятое место с ценой в 5,6 тысячи рублей за ночь. Кабардинка, также расположенная недалеко от Геленджика, замыкает десятку с ценой 5,4 тысячи рублей за ночь.
Кроме того, в список вошли такие направления, как Зеленоградск, Листвянка, Владивосток, Суздаль, Архыз, Сортавала и Домбай.
Ранее определились популярные места для отдыха с детьми в июле 2024 года. Лидером стал Сочи, забронированный в 20% случаев. Средняя стоимость проживания здесь — 5,1 тысячи рублей за ночь, а средняя продолжительность отдыха — восемь ночей. За ним следуют Анапа с 13% бронирований и Санкт-Петербург. В список также вошли Геленджик, Ейск, Ялта, Феодосия и Москва.