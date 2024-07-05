Кондратьев: в больнице умерла раненная при атаке БПЛА шестилетняя девочка

В Ростовской области, по данным Минобороны, за ночь были сбиты 10 беспилотников. В результате атаки и падения обломков БПЛА произошли возгорания. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что оперативные службы зафиксировали ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. По данным Shot, было три очага, их ликвидируют пожарные.