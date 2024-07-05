Выставки, встреча с «Крыльями» и семейный фестиваль: куда сходить в Самаре в выходные 6−7 июля 2024 года

Предстоящие выходные для самарцев вновь будут насыщенными. В городе пройдет множество событий, которые позволят провести досуг весело и интересно. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в выходные
«FonFest: лето, “Крылья”, старт сезона».
Когда: 7 июля в 12:00.
Где: Первомайский спуск набережной Волги.
Билеты: вход свободный.
«Крылья Советов» в это воскресенье встретятся с болельщиками на набережной Волги. Можно будет пообщаться с руководством, тренерами и футболистами «КС».
Спектакли в Самаре в выходные
«Евгения» (16+).
Когда: 7 июля, 18.00.
Где: театр драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: от 450 рублей.
История любви молодого граф и красавицы Евгении. Мужчина самым бессовестным образом обманывает девушку. Но справедливость торжествует: граф раскаивается, а Евгения прощает неверного возлюбленного.
«Прошлым летом в Чулимске» (16+).
Когда: 6 июля, 18.00.
Где: театр драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: от 450 рублей.
Действие происходит в маленьком таежном городке. В центре сюжета — история любви местной жительницы Валентины, следователя Шаманова и других ярких персонажей.
Выставки в Самаре в выходные
«На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» и «Музей Фабрики-кухни» (6+).
Когда: 6 и 7 июля, весь день.
Где: филиал Третьяковской галереи в Самаре (ул. Ново-Садовая, 149).
Выставка охватывает период с 20-х годов XIX века до современности. Посетители увидят хрестоматийные шедевры из экспозиции Третьяковской галереи и частных собраний.
Куда сходить с детьми в Самаре в выходные
Цирк Филатовых (0+).
Когда: 6 июля, 17.00; 7 июля, 14.00.
Где: Цирк им. Олега Попова (ул. Молодогвардейская, 220).
Билеты: от 950 рублей.
Зрителей ждет увлекательное шоу и 150 минут незабываемых эмоций. В программе: 15 хищников, медведи на мотобайках, уникальные трюки, силовые акробаты, розовые пеликаны, ламы и многое другое.
Всероссийский творческий фестиваль «Семья России».
Когда: с 6 по 9 июля 2024.
Где: парк Дружбы Народов (ЖК «Волгарь», Самара).
Стоимость: бесплатно.
Всероссийский творческий фестиваль «Семья России» стартует в Самаре 6 июля. 7 июля здесь начнут работать интерактивные площадки. Участников ждут мастер-классы и гала-концерт с участием 23 семейных коллективов из 24 регионов России.