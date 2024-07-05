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Выставки, встреча с «Крыльями» и семейный фестиваль: куда сходить в Самаре в выходные 6−7 июля 2024 года

Публикуем полную афишу мероприятий на выходные 6—7 июля 2024 года в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящие выходные для самарцев вновь будут насыщенными. В городе пройдет множество событий, которые позволят провести досуг весело и интересно. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в выходные 6—7 июля 2024 года.

«FonFest: лето, “Крылья”, старт сезона».

Когда: 7 июля в 12:00.

Где: Первомайский спуск набережной Волги.

Билеты: вход свободный.

«Крылья Советов» в это воскресенье встретятся с болельщиками на набережной Волги. Можно будет пообщаться с руководством, тренерами и футболистами «КС».

Спектакли в Самаре в выходные 6—7 июля 2024

«Евгения» (16+).

Когда: 7 июля, 18.00.

Где: театр драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).

Билеты: от 450 рублей.

История любви молодого граф и красавицы Евгении. Мужчина самым бессовестным образом обманывает девушку. Но справедливость торжествует: граф раскаивается, а Евгения прощает неверного возлюбленного.

«Прошлым летом в Чулимске» (16+).

Когда: 6 июля, 18.00.

Где: театр драмы «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).

Билеты: от 450 рублей.

Действие происходит в маленьком таежном городке. В центре сюжета — история любви местной жительницы Валентины, следователя Шаманова и других ярких персонажей.

Выставки в Самаре в выходные 6—7 июля 2024

«На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» и «Музей Фабрики-кухни» (6+).

Когда: 6 и 7 июля, весь день.

Где: филиал Третьяковской галереи в Самаре (ул. Ново-Садовая, 149).

Выставка охватывает период с 20-х годов XIX века до современности. Посетители увидят хрестоматийные шедевры из экспозиции Третьяковской галереи и частных собраний.

Куда сходить с детьми в Самаре в выходные 6—7 июля 2024

Цирк Филатовых (0+).

Когда: 6 июля, 17.00; 7 июля, 14.00.

Где: Цирк им. Олега Попова (ул. Молодогвардейская, 220).

Билеты: от 950 рублей.

Зрителей ждет увлекательное шоу и 150 минут незабываемых эмоций. В программе: 15 хищников, медведи на мотобайках, уникальные трюки, силовые акробаты, розовые пеликаны, ламы и многое другое.

Всероссийский творческий фестиваль «Семья России».

Когда: с 6 по 9 июля 2024.

Где: парк Дружбы Народов (ЖК «Волгарь», Самара).

Стоимость: бесплатно.

Всероссийский творческий фестиваль «Семья России» стартует в Самаре 6 июля. 7 июля здесь начнут работать интерактивные площадки. Участников ждут мастер-классы и гала-концерт с участием 23 семейных коллективов из 24 регионов России.