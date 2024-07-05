Ильсур Метшин поручил усилить в Казани работу по поливу зеленых насаждений

Ильсур Метшин поручил городским службам на текущей неделе продолжить работу в усиленном режиме по поливу деревьев в связи с установившейся жарой. Ежедневно в столице Татарстана к выполнению этой задачи привлекают по 40 единиц техники и рабочих предприятий благоустройства. Всего на балансе муниципалитета числится свыше 260 тысяч деревьев, растущих вдоль улично-дорожной сети и в местах массового отдыха.
В городе для сохранения нормативного состояния асфальта ежедневно поливают и проезжую часть. Дорожному полотну требуется охлаждение при температуре воздуха выше 25 градусов. В противном случае асфальтобетон потеряет свою прочность, что небезопасно для автомобилистов.
Мэр Казани призвал также горожан оставаться в эти дни на связи с пожилыми родителями, которые живут отдельно. Необходим контроль и за детьми младшего возраста: они часто в такую погоду выглядывают в окна. Важно не оставлять их без присмотра, так как защитные сетки могут не выдержать веса ребенка.
«Просим казанцев поберечь себя и своих близких. В зоне риска — горожане старшего возраста. Без острой необходимости пожилым, беременным, мамам с детьми в самые жаркие часы желательно не выходить из дома, оставаться в прохладе», — обратился к жителям Ильсур Метшин.
Напомним, сегодня и завтра, по прогнозу Гидрометцентра, на территории Татарстана температура воздуха местами повысится до +37 градусов. В республике по 8 июля включительно объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.