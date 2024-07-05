Ильсур Метшин поручил усилить в Казани работу по поливу зеленых насаждений

Мэр Казани призвал также горожан оставаться в эти дни на связи с пожилыми родителями, которые живут отдельно. Необходим контроль и за детьми младшего возраста: они часто в такую погоду выглядывают в окна. Важно не оставлять их без присмотра, так как защитные сетки могут не выдержать веса ребенка.