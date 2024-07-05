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Волга у Самары прогрелась до +21 градуса 5 июля

В Самарской области продолжает повышаться температура воды в Волге в июле 2024.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области жаркая погода не отпускает регион. Высокие температуры воздуха прогревают и реки. Рассказываем про температуру воды в Волге 5 июля 2024 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Температура воды на Саратовском водохранилище у берегов Самары держится около +21 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти Волга потеплела примерно до +25 °C. А на Саратовском водохранилище у Сызрани температура воды в Волге уверенно устремилась к +23 °C.

Напомним, жителей Самарской области предупредили о жаре с 4 по 6 июля. Температура воздуха достигает от +30 °C до +36 °C. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

Самарцев попросили купаться только в оборудованных местах и быть осторожными у воды. Рекомендуется не заходить в воду пьяными и лучше следить за детьми.