Волга у Самары прогрелась до +21 градуса 5 июля

Температура воды на Саратовском водохранилище у берегов Самары держится около +21 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти Волга потеплела примерно до +25 °C. А на Саратовском водохранилище у Сызрани температура воды в Волге уверенно устремилась к +23 °C.