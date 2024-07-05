Бассейн закрыли в Северном микрорайоне Воронежа из-за избытка хлора в воде

В Северном микрорайоне Воронежа по решению суда на 20 суток остановлена работа плавательного бассейна в спортивной организации крупной сети, сообщили в УФССП по Воронежской области в четверг, 4 июля. Санитарные врачи в ходе проверки выявили в пробах воды из бассейна повышенное содержание хлора, не соответствующее установленным требованиям.
— Судебный пристав вышла по адресу и вручила руководству организации требование о приостановлении деятельности и копию постановления о возбуждении исполнительного производства. К приходу сотрудника ведомства вода в бассейнах уже была слита, судебный пристав составила акт о приостановлении работы бассейна и опечатала помещения, — заявили в ведомстве.
Выполнение требований суда остается на контроле у приставов, добавили в УФССП.
В апреле этого года в Воронеже временно остановили работу бассейнов сети Alex Fitness в ТРЦ «Максимир» и ТРЦ «Московский проспект». Результаты плановой выездной проверки Роспотребнадзора показали, что пробы воды из бассейнов не соответствовали требованиям по хлору и хлороформу.