Бассейн закрыли в Северном микрорайоне Воронежа из-за избытка хлора в воде

— Судебный пристав вышла по адресу и вручила руководству организации требование о приостановлении деятельности и копию постановления о возбуждении исполнительного производства. К приходу сотрудника ведомства вода в бассейнах уже была слита, судебный пристав составила акт о приостановлении работы бассейна и опечатала помещения, — заявили в ведомстве.