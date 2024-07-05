Более 600 укусов клещей зарегистрировали в Приангарье

Всего с начала эпидсезона количество обращений составило 13724, из которых 2961 случай приходится на детей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 10873 обращения. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
Согласно лабораторным исследованиям, было подтверждено 48 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 23 случая клещевого энцефалита и 11 случаев риккетсиоза. Исследования также показали, что 2973 клеща из 9529 исследованных заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 89 — вирусным клещевым энцефалитом, 742 — другими клещевыми инфекциями.
Напоминаем, что при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов клещей. Если же вас все-таки укусил клещ, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.