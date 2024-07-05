«Ужасный век, ужасные сердца!»: в Малом театре состоялась премьера «Маленьких трагедий»

Наконец, в «Каменном госте» на сцену выйдет киногеничный Игорь Петренко в роли Дон Гуана и начнет оправдывать свою репутацию, что будет получаться у него не очень искрометно, особенно если вспомнить в этой роли харизматичного Высоцкого. Голос Петренко звучит тише, да и сам он не тянет на Казанову. Перед нами, скорее, уставший Дон Гуан, который рад бы уже отдохнуть от своих подвигов. Пожалуй, только живая Лаура (Алена Колесникова) способна поднять его мужской пыл, поэтому не так уж и веришь в его страсть к Донне Анне (Полина Долинская), которая здесь тоже весьма схематична.