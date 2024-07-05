Эксперт по интернет-разведке Бедеров: рынок криминальных услуг вышел за пределы даркнета

Что толкнуло мать на этот поступок — неизвестно, но за «вкусные бананы», то есть выполненный заказ, она предложила 1 млн руб. Найти исполнителя попросила приятельницу. Та обратилась к знакомому Андрею, который согласился вывести женщин на киллера и все организовать. Поиск не увенчался успехом. Андрея быстро вычислили сотрудники правоохранительных органов и убедили сотрудничать со следствием. На встрече, которая записывалась на скрытую камеру, они договорились, что первая часть суммы будет выплачена в качестве аванса, а вторая — через месяц, когда заказчице предоставят фото трупа.