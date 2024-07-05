Власти Екатеринбурга запретили продажу спиртного в выходные

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улицы 8 Марта — проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека», — говорится в документе, подписанным исполняющим обязанности мэра Игорем Сутягиным.
Спиртное на вышеуказанных улицах запретят продавать уже в 16:00 часов пятницы и продлится он до 23:00 воскресенья.
В этот период в центральной части Екатеринбурга состоится фестиваль «Жизнь на колесах». Он стартует в полдень пятницы и продлится до вечера воскресенья.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал ограничить продажу алкоголя в ряде городов Среднего Урала. Он предложил создать в регионе «трезвые города» — территории, где будет обеспечен полный отказ от алкоголя.