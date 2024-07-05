Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Екатеринбурга запретили продажу спиртного в выходные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля, ФедералПресс. Администрация Екатеринбурга выпустила постановление о запрете продажи алкогольной продукции в центре города, где пройдет фестиваль «Жизнь на колесах».

«Не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улицы 8 Марта — проспекта Ленина — улиц Вайнера — Антона Валека», — говорится в документе, подписанным исполняющим обязанности мэра Игорем Сутягиным.

Спиртное на вышеуказанных улицах запретят продавать уже в 16:00 часов пятницы и продлится он до 23:00 воскресенья.

В этот период в центральной части Екатеринбурга состоится фестиваль «Жизнь на колесах». Он стартует в полдень пятницы и продлится до вечера воскресенья.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал ограничить продажу алкоголя в ряде городов Среднего Урала. Он предложил создать в регионе «трезвые города» — территории, где будет обеспечен полный отказ от алкоголя.