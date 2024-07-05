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В казанском аэропорту выявили нарушения в работе общепита

На территории аэропорта «Казань» были выявлены нарушения в организации услуг питания. Информация об этом появилась в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Нарушения выявили в ходе проверки санитарных норм. В общепите обнаружили нарушения условия хранения продуктов и нормативы производственного контроля. После предупреждения, все выявленные нарушения были устранены. В результате, к ответственности по статье 6.6 КоАП РФ Роспотребнадзор привлек двух индивидуальных предпринимателей.

Прокуратура