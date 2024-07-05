В Могилеве мужчина увез чужое авто на эвакуаторе для сдачи на металлолом, сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении сказано, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли машину стоимостью 9 тысяч рублей. Было установлено, что чужой автомобиль украл 25-летний житель Могилева. В ведомстве уточнили, что он несколько раз проходил мимо припаркованного авто и заметил, что оно часто стоит и на одном и том же месте.
«Вскоре он решил сдать чужое транспортное средство на металлолом и выручить за это деньги», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, фигурант вызвал эвакуатор, оплатив его услуги, дождался, когда специалист отбуксирует чужое транспортное средство, которым он распорядился по собственному усмотрению. В отношении могилевчанина заведено уголовное дело.