Показ национальных свадебных нарядов, пикник в парке и чествование юбиляров супружеской жизни: как в Казани отметят День семьи, любви и верности?

В столице Татарстана проведут несколько мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности. В их числе — вручение медалей «За любовь и верность», церемония бракосочетания в русских и татарских традициях, показ национальных свадебных нарядов, 11-часовый фестиваль «Большой семейный пикник» и другие. Портал KZN.RU публикует подробную программу праздничных событий. Фестиваль «Большой семейный пикник» в парке им. Горького.
С 11:00 до 22:00 6 июля горожан ждут лекции о вторичном потреблении, ярмарка товаров молодых предпринимателей, встречи с психологом в рамках проекта «Выслушаем». Для юных гостей праздника организуют игровые зоны с аниматорами, а для молодых семей — велоквест «Курс на Казань», участники которого посетят известные места города.
Мастер-классы состоятся с 12:00 до 18:00. Занятия по кастомизации одежды, росписи значков и плетению браслетов из бисера проведет МБУ «Подросток». А казанский молодежный центр им. А. Гайдара организует мастер-классы по росписи деревянных изделий акриловыми красками и плетению украшений из бисера. Также все желающие смогут сделать свечи из вощины и сквиши (игрушки, которые после сжатия медленно возвращают свою первоначальную форму), украсить шоперы и брелоки под руководством специалистов центра «Дуслык».
В течение дня в общественном пространстве будут работать фуд-корт и партнерские площадки от волонтеров-медиков и активистов «Движения первых». Атмосферу праздника создадут выступления диджеев, кавер-групп и детских творческих коллективов. Завершится вечер показом фильма «Бери да помни» казанского режиссера Байбулата Батуллина. Начало — в 19:50.
Напомним, фестиваль пройдет по федеральной программе «Большие семейные выходные», приуроченной к Году семьи в РФ. Мероприятие организует комитет по делам детей и молодежи при поддержке мэрии Казани.
Праздник в комплексе «Туган Авылым», возложение цветов и чествование юбиляров супружеской жизни.
День семьи, любви и верности 6 июля отметят на площадке комплекса «Туган Авылым». Гостей ждет церемония бракосочетания двух пар с элементами обрядов в русских и татарских традициях, показ национальных свадебных нарядов от Дома дружбы народов Татарстана, а также вручение медалей «За любовь и верность».
В праздничный день запланировано возложение цветов к памятнику князю Петру и княгине Февронии. А в саду Рыбака состоится чествование юбиляров супружеской жизни.
Напомним, в честь Дня семьи, любви и верности в столице РТ зарегистрируют брак 127 пар. Церемонии бракосочетания состоятся в Центре семьи «Казан» 6, 7 и 8 июля.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.