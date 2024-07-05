Показ национальных свадебных нарядов, пикник в парке и чествование юбиляров супружеской жизни: как в Казани отметят День семьи, любви и верности?

Мастер-классы состоятся с 12:00 до 18:00. Занятия по кастомизации одежды, росписи значков и плетению браслетов из бисера проведет МБУ «Подросток». А казанский молодежный центр им. А. Гайдара организует мастер-классы по росписи деревянных изделий акриловыми красками и плетению украшений из бисера. Также все желающие смогут сделать свечи из вощины и сквиши (игрушки, которые после сжатия медленно возвращают свою первоначальную форму), украсить шоперы и брелоки под руководством специалистов центра «Дуслык».