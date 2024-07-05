В Кишиневе опять протестуют: Люди недовольны расправой над оппозицией

В пятницу, 5 июля, в суде Буюкан в Кишиневе проходят очередные слушания по делу, заведенному властью против активистов блока «Победа». Их пришли поддержать граждане Молдовы.
Людей снова не подпускают близко к зданию. Полицию вооружили до зубов.
Перед присутствующими выступила депутат Марина Таубер:
"Присутствие здесь такого большого количества людей показывает, что люди хотят перемен! Если бы все было в стране хорошо, люди бы не выходили так массово!
А сейчас у нас в каждой сфере — полный коллапс. И за это мы можем сказать «спасибо» Майе Санду«, — заявила депутат, представитель блока “Победа” Марина Таубер перед зданием суда сектора Буюканы.
Павел Вережану:
«Нынешняя власть нас боится, потому что видит, что там, где побеждали наши представители — жизнь начинала налаживаться у населения, развивались и внедрялись социальные и инфраструктурные проекты! На Алексея Лунгу открыли уголовное дело, и мы понимаем, что это снова — политическое преследование! Но мы отстоим правду, отстоим наше будущее!».
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Бельцах, проходит еще одна акция протеста: десятки активистов вышли к зданию Апелляционной палаты поддержать муниципального советника ПСРМ Максима Морошана.
Там рассматривается запрос адвокатов об отмене постановления нижестоящей инстанции о применении в отношении Морошана предварительного ареста.