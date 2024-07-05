В Кишиневе опять протестуют: Люди недовольны расправой над оппозицией

«Нынешняя власть нас боится, потому что видит, что там, где побеждали наши представители — жизнь начинала налаживаться у населения, развивались и внедрялись социальные и инфраструктурные проекты! На Алексея Лунгу открыли уголовное дело, и мы понимаем, что это снова — политическое преследование! Но мы отстоим правду, отстоим наше будущее!».