Ягоды хватит на всех! Рассказываем, где собрать или купить клубнику в Иркутске 2024

Этот вариант, конечно, подойдет не всем. Сажать, ухаживать, поливать… Да и дачи есть не у всех. Однако, если такое желание все же возникло, в Иркутске и рядом с региональным центром найдется с десяток различных плодово-ягодных питомников, предлагающих сорта, хорошо чувствующие себя именно в климате Приангарья, даже в северных районах области. Саженец земляники, в таком случае, обойдется от 50 рублей за штуку, клубника выйдет дороже — порядка 170−200 рублей.