Ягоды хватит на всех! Рассказываем, где собрать или купить клубнику в Иркутске 2024

Клубника в Иркутске 2024 желанна для большинства сибиряков. Это одна из первых ягод, которая поспевает летом. И какая! Сочная, вкусная, сладкая! За клубникой в конце июня — начале июля начинается самая настоящая охота. То и дело в различных чатах натыкаешься на вопросы «А клубника уже поспела?», «Кто продает клубнику?», «Где достать вкусную клубнику?». Уже точно можно сказать, что ягодка поспела. Узнали, где достать клубнику.
Клубника в Иркутске 2024: купить
Конечно, самый простой вариант — это купить. На рынке, в магазине, у дачников. Но цены обычно на клубнику «кусаются». Так, дачники в этом году предлагают клубнику по 400−500 рублей за литр. Но литр, это, как известно, не килограмм. Кстати, опытные садоводы говорят, что в литровую банку обычно входит 0.7 кило ягоды.
Клубника в Иркутске 2024 продается и у фермеров. Крестьянско-фермерские хозяйства просят за кило порядка 750 рублей. Это с учетом самовывоза. Например, из Черемховского района. За доставку, разумеется, цена отдельная. Но так далеко за литром ягодки не поедешь. Для примера сообщаем, что в стандартный ящик входит примерно 2−2.5 килограмма.
Клубника в Иркутске 2024: собрать в питомнике
Неподалеку от областного центра есть питомник, который предлагает собрать поспевшую ягоду своими руками. Расположен он в Иркутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в поселке Новолисиха. Однако дни для сбора там четко обозначены и регламентированы. Ягода доступна к сбору по вторникам и пятницам с 8 утра до 17.00.
— Тару — это может быть что угодно: ведра, банки, пакеты — вы привозите с собой, — рассказали КП-Иркутск в Федеральном государственном бюджетном научном учреждение «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». — Перед сбором мы ее взвешиваем пустой. После сбора с ягодой. Из полученного результата, вычитаем вес тары. Стоимость килограмма в этом году — 500 рублей.
В данном питомнике выращивают землянику сорта «фея» и других, также есть ремонтантная клубника. Вашему вниманию будет предоставлена плантация с ягодой в 2 гектара.
— Собирать можно будет примерно до конца июля — пока ягода не кончится, — добавили в институте.
К слову, к этому времени кончится только клубника. Потом здесь же можно будет собрать малину, смородину, а еще позже — рябину и калину. Площади этих плодово-ягодных культур в питомнике в разы больше, чем у клубники.
Кстати, подобный питомник есть в деревне Малиновка в Черемховском районе. Правда, клубнику там только продают, а вот собирать желающих приглашают малину и смородину. Расписание сборов и точные цены за килограмм обозначат только после 15 июля. Обычно это 100 рублей за кило смородины и 150 рублей за малину.
Клубника в Иркутске 2024: посадить на участке
Этот вариант, конечно, подойдет не всем. Сажать, ухаживать, поливать… Да и дачи есть не у всех. Однако, если такое желание все же возникло, в Иркутске и рядом с региональным центром найдется с десяток различных плодово-ягодных питомников, предлагающих сорта, хорошо чувствующие себя именно в климате Приангарья, даже в северных районах области. Саженец земляники, в таком случае, обойдется от 50 рублей за штуку, клубника выйдет дороже — порядка 170−200 рублей.
Клубника в Иркутске 2024: поехать на фестиваль в Байкальск
Клубники всегда много в Байкальске. Там, из-за особого климата, она вырастает крупная, сочная. Приметив эту особенность и популярность местной ягоды, в Байкальске с 2009 года даже проводят фестиваль «Виктория». В прошлом году его не смогли провести из-за обильных ливней и подтоплений. А в этом организаторы обещают три дня веселья, дегустаций, будут также концерт и огненное шоу — подробности здесь.