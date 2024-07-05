Почти половина покупателей в Узбекистане при поиске товаров в первую очередь посещают маркетплейсы

— Удобство и широкий ассортимент мультикатегорийных онлайн-площадок привлекает все больше пользователей. Неудивительно, что и поисковые запросы по товарам также все больше перетекают на маркетплейсы — клиентам проще и удобнее искать товар, прочитать его описание и посмотреть на отзывы — все в одном месте. Именно поэтому корректно и полно заполненная карточка товара увеличивает конверсию из просмотра в покупку — комментирует Ильшат Хаметов, генеральный директор Uzum Market. — Кроме того, маркетплейсы предлагают понятный путь от выбора до покупки, множество защищенных способов оплаты и быструю доставку. Все эти факторы делают процесс покупки прозрачным и привлекательным для пользователей.