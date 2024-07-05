Почти половина покупателей в Узбекистане при поиске товаров в первую очередь посещают маркетплейсы

Более 60% опрошенных узбекистанцев изучают информацию о товарах перед покупкой. 49% респондентов при поиске информации о товарах перед покупкой в первую очередь посещают маркетплейсы. Около 20% обращаются к поисковым системам (Google или Яндекс Поиск). А вот на социальные сети, классифайды и мессенджеры приходится только порядка 7−8%. При этом абсолютное большинство (почти 90%) опрошенных узбекистанцев, среди тех, кто ищет товары именно на онлайн-платформах, используют для этого национальный маркетплейс Uzum Market.
Более половины пользователей отмечают, что на маркетплейсах удобный поиск. Еще 45% отметили большой выбор товаров, что также упрощает их поиск. Так, на Uzum Market ассортимент уже приближается к 800 тысячам уникальных товарных наименований.
Подробное описание товаров является еще одной причиной выбирать маркетплейсы для поиска товаров — этот параметр отметили 33% респондентов. Отзывы и рейтинги на маркетплейсах — важный параметр для 29% ответивших.
— Удобство и широкий ассортимент мультикатегорийных онлайн-площадок привлекает все больше пользователей. Неудивительно, что и поисковые запросы по товарам также все больше перетекают на маркетплейсы — клиентам проще и удобнее искать товар, прочитать его описание и посмотреть на отзывы — все в одном месте. Именно поэтому корректно и полно заполненная карточка товара увеличивает конверсию из просмотра в покупку — комментирует Ильшат Хаметов, генеральный директор Uzum Market. — Кроме того, маркетплейсы предлагают понятный путь от выбора до покупки, множество защищенных способов оплаты и быструю доставку. Все эти факторы делают процесс покупки прозрачным и привлекательным для пользователей.
Сегодня на национальном маркетплейсе продают свои товары более 10 тысяч предпринимателей и компаний со всей страны. Получить свои заказы с доставкой в течение суток могут жители 122 населенных пунктов по всей стране. До конца года маркетплейс планирует увеличить сеть пунктов выдачи заказов в 3 раза, охватив все города и поселки с населением более 10 тысяч человек, а также расширить ассортимент до более чем 2 миллиона товарных наименований.