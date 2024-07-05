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В ходе СВО погиб свердловский командир боевого братства Сергий Алиев

В четверг, 4 июля, во время доставки лекарств погиб командир боевого братства «За державу обидно» Сергий Алиев. Как сообщили в Telegram-канале братства, он попал под атаку БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Как сказано в сообщении, он пешком добирался в село Никольское в Донецкой народной республике, чтобы доставить лекарства нуждающимся пожилым людям. «Из-за крайне тяжелой обстановки в районе села Никольское круглые сутки работают БПЛА, тело вынести пока не удается», — отметили в братстве.

В 2017 году проведение «Царских дней» верующие использовали для демонстрации отрицательного отношения к фильму «Матильда», сюжет которого строится на романтических отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Тогда уральский режиссер Сергий Алиев сообщил о планах снять документальный фильм «Ложь Матильды», чтобы «развенчать мифы» вокруг личности Николая II.