В ходе СВО погиб свердловский командир боевого братства Сергий Алиев

Как сказано в сообщении, он пешком добирался в село Никольское в Донецкой народной республике, чтобы доставить лекарства нуждающимся пожилым людям. «Из-за крайне тяжелой обстановки в районе села Никольское круглые сутки работают БПЛА, тело вынести пока не удается», — отметили в братстве.
В 2017 году проведение «Царских дней» верующие использовали для демонстрации отрицательного отношения к фильму «Матильда», сюжет которого строится на романтических отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Тогда уральский режиссер Сергий Алиев сообщил о планах снять документальный фильм «Ложь Матильды», чтобы «развенчать мифы» вокруг личности Николая II.