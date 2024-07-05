В ходе СВО погиб свердловский командир боевого братства Сергий Алиев

В 2017 году проведение «Царских дней» верующие использовали для демонстрации отрицательного отношения к фильму «Матильда», сюжет которого строится на романтических отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Тогда уральский режиссер Сергий Алиев сообщил о планах снять документальный фильм «Ложь Матильды», чтобы «развенчать мифы» вокруг личности Николая II.