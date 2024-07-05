Движение по ЗСД ограничат с 5 июля из-за строительства Шкиперской развязки

— С 2:00 до 03:30 7 и 8 июля будет ограничено движение по одной правой полосе в направлении от набережной Екатерингофки в сторону набережной Макарова, а также закрыт съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Екатерингофки. Затем с 3:30 до 05:00 в оба дня ограничат движение по одной правой полосе в обратном направлении и закроют съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Макарова, — добавили в пресс-службе.