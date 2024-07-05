Движение по ЗСД ограничат с 5 июля из-за строительства Шкиперской развязки

Движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) будет ограничено с 5 по 8 июля из-за работ по строительству развязки с улицей Шкиперский проток. Также на это время придется перекрывать часть съездов с этой развязкой. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистраль Северной столицы».
Первые ограничения движения будут затрагивать участок основного хода в районе примыкания съезда Шкиперской развязки в направлении от набережной Макарова до набережной Екатерингофки. Сначала это произойдет с 23:00 5 июля до 05:00 6 июля по двум левым полосам. А затем с 5:00 до 7:00 тоже дня, но уже по двум правым полосам. Также в этот период закроют съезд на намывные территории.
— С 2:00 до 03:30 7 и 8 июля будет ограничено движение по одной правой полосе в направлении от набережной Екатерингофки в сторону набережной Макарова, а также закрыт съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Екатерингофки. Затем с 3:30 до 05:00 в оба дня ограничат движение по одной правой полосе в обратном направлении и закроют съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Макарова, — добавили в пресс-службе.