Из-за сильной жары в Азии подскочили мировые цены на кофе

По информации Nikkei Asia, в зоне риска оказались Вьетнам и Индонезия, которые сегодня входят в четверку мировых лидеров по производству кофе. Повышение температуры и засуха в Юго-Восточной Азии поставили также под угрозу фасоль и каучуковые деревья.
Обычно летом в Индонезии температура воздуха снижается, а вода в океане становится более прохладной. Средние температурные показатели находятся на уровне +30 градусов днем и +23 градусов ночью. Но в этом году отмечается аномально засушливая погода для данного периода.