Из-за сильной жары в Азии подскочили мировые цены на кофе

По информации Nikkei Asia, в зоне риска оказались Вьетнам и Индонезия, которые сегодня входят в четверку мировых лидеров по производству кофе. Повышение температуры и засуха в Юго-Восточной Азии поставили также под угрозу фасоль и каучуковые деревья.