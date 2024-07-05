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Из-за сильной жары в Азии подскочили мировые цены на кофе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За последние три месяца цены на кофейные сорта робуста и арабика подскочили на 20%, поскольку глобальная жара ударила по сырьевым рынкам, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Nikkei Asia, в зоне риска оказались Вьетнам и Индонезия, которые сегодня входят в четверку мировых лидеров по производству кофе. Повышение температуры и засуха в Юго-Восточной Азии поставили также под угрозу фасоль и каучуковые деревья.

Обычно летом в Индонезии температура воздуха снижается, а вода в океане становится более прохладной. Средние температурные показатели находятся на уровне +30 градусов днем и +23 градусов ночью. Но в этом году отмечается аномально засушливая погода для данного периода.

экономика