Под Волгоградом после жалоб жителей отремонтировали дорогу

Прокуратура Быковского района Волгоградской области заставила местных чиновников привести в порядок убитую дорогу в поселке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, проезжая часть на улице Куйбышево была в ямах, автомобилисты не могли проехать по ней.