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Под Волгоградом после жалоб жителей отремонтировали дорогу

В Волгоградской области чиновников заставили отремонтировать убитую дорогу.

Источник: пресс-служба прокуратуры

Прокуратура Быковского района Волгоградской области заставила местных чиновников привести в порядок убитую дорогу в поселке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, проезжая часть на улице Куйбышево была в ямах, автомобилисты не могли проехать по ней.

— В Быковский районный суд предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации поселения незаконным, возложении обязанности провести ремонт дорожного покрытия, — уточнили в прокуратуре.

Райсуд поддержал позицию надзорного органа. Администрация в июне этого года провела ямочный ремонт.

Прокуратура