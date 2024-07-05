Под Волгоградом после жалоб жителей отремонтировали дорогу

Прокуратура Быковского района Волгоградской области заставила местных чиновников привести в порядок убитую дорогу в поселке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, проезжая часть на улице Куйбышево была в ямах, автомобилисты не могли проехать по ней.
— В Быковский районный суд предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации поселения незаконным, возложении обязанности провести ремонт дорожного покрытия, — уточнили в прокуратуре.
Райсуд поддержал позицию надзорного органа. Администрация в июне этого года провела ямочный ремонт.