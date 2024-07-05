«Я разочаровалась!» Студентка из Кузбасса устроила скандал на выпускном

По Сети разошлось видео, на котором выпускница Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий на вручении диплома заявляет, что полностью разочаровалась в своей профессии во время учебы. Все это наблюдали ее одногруппники и педагоги. Подробнее в ситуации разбирался kuzbass.aif.ru.
«Надеюсь, вам повезет больше».
Видео выложил у себя Mash Siberia, на кадрах выпускница Алина произносит не совсем традиционную для выпускников речь. Как выяснилось, она вдохновилось девочкой из Тамбова, которая критиковала свой вуз, и захотела сделать так же:
«Возможно, наша группа является исключением и только нам так повезло за 4 года. За все время я сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей. Стоит сказать, что были яркие примеры. Я могла бы говорить и дальше, но по длинным и бессмысленным высказываниям есть другой человек. Надеюсь, в будущем вам повезет больше, чем здесь».
Выпускница высказалась о практике, где девушкам приходилось таскать по 24 кг арматуры (хотя студентов возили работать по специальности — технолог неметаллических конструкций), вранье, проверках курсовых до восьми вечера и готовом чертеже, который отбирали у студентов за 4 дня до сдачи и отдавали другим.
Во время выступления в некоторых моментах девушку поддерживают из зала радостными возгласами. Однако в ответ на это власти опровергли часть заявления.
Состояла на учете?
В самом колледже инцидент не прокомментировали, зато в Минобразования Кузбасса дали оперативный ответ. Чиновники сообщили, что по информации, озвученной выпускницей гр. ПСК 20−1 Алины Шабалиной на торжественном вручении дипломов, будет организована проверка.
«Производственную практику А. М. Шабалина вместе со своими одногруппниками проходила в Кемеровском ДСК, где получала профессиональные навыки, в том числе по рабочей специальности “Арматурщик”. Шабалина сама просила распределить ее на производственную практику именно в Кемеровский ДСК (он занимается выпуском сборного железобетона, товарной арматуры, бетона и раствора — Ред.) после экскурсии на предприятие», — объяснили момент с практикой в министерстве, хотя ведь непонятно, знала ли Алина заранее, что ей придется таскать арматуру? Говорили ли об этом на экскурсии?
Также чиновники сообщают, что нареканий или замечаний от других студентов или родителей за все годы обучения не поступало, в том числе от самой Алины при прохождении практики. Отчет по производственной практике она защитила на отлично.
Из ответа министерства всплывает и интересный факт, а именно: классный руководитель готовила характеристики на Шабалину в инспекцию по делам несовершеннолетних для снятия ее с учета. Почему она на нем состояла и как долго, не поясняется. kuzbass.aif.ru уже задал вопросы министерству.
«Шабалиной все выполнялось вовремя, по графику. Никакие чертежи у нее не забирали и не переделывали. Наоборот, ей была устроена индивидуальная репетиция (предзащита). Все консультации с А. М. Шабалиной руководитель проводила в первой половине дня. Студентка защитилась на отлично», — пишут в ответе сотрудники минобра.
Они добавляют, что после вручения дипломов (всего их получало восемь человек), выпускники разошлись, бесед с ними не проводилось. Никаких коллективных или индивидуальных требований или просьб о встрече с руководством колледжа как во время обучения, так и после окончания обучения, от выпускников не поступало.
Негатив обычно в начале учёбы, а не в конце.
Учитель из Новокузнецка Анна Слемзина в 2022 году выпустила 9 класс и не понаслышке знает, как студенты относятся к учёбе в колледжах.
«Из всех выпускников больше довольных. Говорят, что правильный выбор сделали. Назад в школу никто не просился. Многие, ещё не доучившись, уже начали пробовать себя в профессии, подрабатывают. Кто-то уже сейчас желает расширить полученные в колледже знания. Например, девочки учатся в медколледже и хотят дополнительно получить “корочки” косметолога. В целом, больше положительного слышу от выпускников. Им там легче учиться, потому что занимаются делом, погружены в практику», — рассказала учитель.
По её словам, некоторый негатив был на 1 курсе, связано это с новым коллективом, новыми требованиями, необходимостью рано вставать и далеко ездить на учёбу.
«Кто-то рассчитывал, что сразу погрузится в профессию, а оказалось, что и там преподают общеобразовательные предметы из школьной программы за 10−11 классы — это тяготит. Там ведь не обучают, как в школе, а выдают информацию на лекциях. А когда до профессиональных дисциплин и до практики доходит, то отношение обычно меняется», — рассуждает Анна Слемзина.
Ну, и многое зависит от человеческого фактора, как везде в образовании. Если попадётся мастер или преподаватель по специальности, который даёт предмет с интересом, то и студенты охотнее учатся у такого.