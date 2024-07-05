«Я разочаровалась!» Студентка из Кузбасса устроила скандал на выпускном

«Возможно, наша группа является исключением и только нам так повезло за 4 года. За все время я сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей. Стоит сказать, что были яркие примеры. Я могла бы говорить и дальше, но по длинным и бессмысленным высказываниям есть другой человек. Надеюсь, в будущем вам повезет больше, чем здесь».