Продуло: врач Мескина рассказала, можно ли простудиться из-за переохлаждения

— Например, мы знаем, что длительное воздействие холода на шею, спину или плечо может вызвать мышечную боль и тугоподвижность. Так происходит, потому что при холоде организм включает свои защитные механизмы, которые направлены на сохранение нормальной температуры тела в той зоне, куда приходится холодный воздух. Повышается мышечный тонус, который увеличивает выработку тепла, в то время как спазм кровеносных сосудов этой области снижает теплоотдачу, — сказала спикер.