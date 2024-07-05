Продуло: врач Мескина рассказала, можно ли простудиться из-за переохлаждения

Многие из нас слышали от родителей фразу: «Не стой на сквозняке — простудишься!». Споры о том, что холод может спровоцировать начало простудных болезней, не утихают даже в среде специалистов. «Вечерняя Москва» узнала у врача, стоит ли бояться открытых дверей и окон, а также охлаждающих помещение устройств.
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, длительное воздействие холодного воздуха на человеческий организм в самом деле может вызывать некоторые проблемы.
— Например, мы знаем, что длительное воздействие холода на шею, спину или плечо может вызвать мышечную боль и тугоподвижность. Так происходит, потому что при холоде организм включает свои защитные механизмы, которые направлены на сохранение нормальной температуры тела в той зоне, куда приходится холодный воздух. Повышается мышечный тонус, который увеличивает выработку тепла, в то время как спазм кровеносных сосудов этой области снижает теплоотдачу, — сказала спикер.
На фоне сниженного кровотока возникает кислородное голодание в связи с тем, что мышцы находятся длительное время в напряжении. Это и приводит к неприятным симптомам.
— Однако это происходит лишь тогда, когда вы и в самом деле длительное время находитесь на холоде, — отметила эксперт.
Можно ли простудиться из-за кондиционера или холодного воздуха? По словам спикера, такое возможно лишь в том случае, если ваш организм уже ослаблен:
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— Простудиться от холодного воздуха можно, если вы пережили сильный эмоциональный стресс, не спали несколько суток, у вас нарушен нормальный рацион питания и имеется серьезная хроническая болезнь.
В таком случае организм тратит много энергии на согревание тела, что еще сильнее всколыхнет иммунную систему и неминуемо приведет к слабости и простуде.
Если иммунная система работает как часы и вы питаетесь полноценно, то никакой сквозняк не вызовет развитие простуды, добавила собеседница «ВМ».