Аномальная жара идет в Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 7 по 11 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +33…38 градуса», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности: поддерживать в помещении прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).
Также важно употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкогольные напитки, так как это проводит к обезвоживанию организма.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17−22 м/с.