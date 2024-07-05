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Аномальная жара идет в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. В Крыму ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 7 по 11 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +33…38 градуса», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности: поддерживать в помещении прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).

Также важно употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкогольные напитки, так как это проводит к обезвоживанию организма.

Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17−22 м/с.