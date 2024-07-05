В Италии началось извержение вулкана Этна, самого высокого в мире

Вулкан Этна, который снова извергается, находится на восточном побережье Сицилии. Сейчас проснулся один из больших кратеров вулкана, выбросив столбы пепла и дыма до 4,5 км над уровнем моря. По склонам горы с высоты 3 300 м потекли потоки раскаленной лавы.