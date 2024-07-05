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В Италии началось извержение вулкана Этна, самого высокого в мире

Вулкан находится на восточном побережье Сицилии.

Источник: Комсомольская правда

Вулкан Этна, который снова извергается, находится на восточном побережье Сицилии. Сейчас проснулся один из больших кратеров вулкана, выбросив столбы пепла и дыма до 4,5 км над уровнем моря. По склонам горы с высоты 3 300 м потекли потоки раскаленной лавы.

Из-за извержения закрылся аэропорт Катании. Жители Сицилии страдают от пыли и пепла — приходится ходить по улицам под зонтиками или с сумками на голове.

На данный момент активность Этны остается не выше средней, но итальянские власти повысили уровень тревоги с «зеленого» до «желтого» из-за подземных толчков, опасаясь, что ситуация может резко измениться.