В Италии началось извержение вулкана Этна, самого высокого в мире

Вулкан Этна, который снова извергается, находится на восточном побережье Сицилии. Сейчас проснулся один из больших кратеров вулкана, выбросив столбы пепла и дыма до 4,5 км над уровнем моря. По склонам горы с высоты 3 300 м потекли потоки раскаленной лавы.
Из-за извержения закрылся аэропорт Катании. Жители Сицилии страдают от пыли и пепла — приходится ходить по улицам под зонтиками или с сумками на голове.
На данный момент активность Этны остается не выше средней, но итальянские власти повысили уровень тревоги с «зеленого» до «желтого» из-за подземных толчков, опасаясь, что ситуация может резко измениться.