Названа численность населения Калининградской области

За январь-апрель 2024 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 579 человек, или на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, миграционный прирост населения увеличился на 577 человек, или на 43,4%.