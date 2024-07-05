Названа численность населения Калининградской области

Естественная убыль населения в январе-апреле 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 282 человека. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раз. Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли.
Калининградстат отмечает уменьшение числа умерших детей в возрасте до одного года. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери).
За январь-апрель 2024 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 579 человек, или на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, миграционный прирост населения увеличился на 577 человек, или на 43,4%.