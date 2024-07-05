Масло из семян льна: полезные свойства, как и кому его стоит принимать

Масло из льняного семени было популярно еще в Древнем Египте, где его использовали не только в кулинарии и косметических целях, но и в медицинской практике, а также в обрядах, связанных с поклонением богам и подготовкой к загробной жизни. Фараоны и знать часто использовали льняное масло для ухода за кожей и волосами, считая его средством для поддержания молодости и красоты.