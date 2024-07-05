В Воронеже началось благоустройство набережной на левом берегу

Начались подготовительные работы к реконструкции набережной на левом берегу Воронежа. Речь идет об участке напротив Музея-диорамы. Реализация проекта рассчитана на два года.
Подрядчик уже изучает схему прохождения сетей, с представителями городского управления экологии обсудили вопросы бережного отношения к растениям на территории благоустройства. Со временем, обещают в мэрии, площадь благоустройства расширится и включит территорию парка Патриотов.
Временно исполняющий обязанности мэра Сергей Петрин отметил, что работы по благоустройству должны идти только в теплое время года, а не в снег и дождь.
При этом на всех этапах благоустройства будет осуществляться авторский надзор, чтобы реализовать проект в том виде, который сейчас спроектирован и утвержден.