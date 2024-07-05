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В Зернограде восстановлено водоснабжение

Работы по восстановлению водоснабжения в городе Зерноград Ростовской области завершены. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

На данный момент ведется заполнение и опрессовка водовода. Работами занимается МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ».

В пятницу утром водоснабжение в городе Зерноград было остановлено в связи с порывом водовода в районе хутора Глубокий Яр.

ЖКХ