В Зернограде восстановлено водоснабжение

На данный момент ведется заполнение и опрессовка водовода. Работами занимается МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ».
В пятницу утром водоснабжение в городе Зерноград было остановлено в связи с порывом водовода в районе хутора Глубокий Яр.
Работы по восстановлению водоснабжения в городе Зерноград Ростовской области завершены. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков в своем Telegram-канале.
На данный момент ведется заполнение и опрессовка водовода. Работами занимается МУП ЗГП «Зерноградское ПП ЖКХ».
В пятницу утром водоснабжение в городе Зерноград было остановлено в связи с порывом водовода в районе хутора Глубокий Яр.