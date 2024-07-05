ДК Гагарина возобновит работу к 1 сентября в Волгограде

В Волгограде по решению суда закрыли ДК Гагарина в Краснооктябрьском районе как не соответствующее требованиям пожарной безопасности. Решение вступило в законную силу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, пока шли заседания, основные нарушения в учреждении культуры уже устранили. ДК Гагарина возобновит работу к 1 сентября 2024 года.