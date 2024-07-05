ДК Гагарина возобновит работу к 1 сентября в Волгограде

В Волгограде по решению суда закрыли ДК Гагарина в Краснооктябрьском районе как не соответствующее требованиям пожарной безопасности. Решение вступило в законную силу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, пока шли заседания, основные нарушения в учреждении культуры уже устранили. ДК Гагарина возобновит работу к 1 сентября 2024 года.
— Пока шел суд, МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда» устранило подавляющее большинство тех нарушений, которые выявило МЧС. Работы по стопроцентному приведению в соответствие будут завершены до конца июля, — рассказали в городской администрации.
Пока же все кружки и секции, которые базируются в ДК Гагарина, на летних каникулах. С 1 сентября они возобновят работу в обычном режиме.
Напомним, региональное ГУ МЧС России обратилось в Краснооктябрьский райсуд с иском к администрации Волгограда и ДК Гагарина из-за невыполнения требований пожарной безопасности. Тот обязал нарушения устранить, а дом культуры до их полного устранения закрыть. Областной суд 4 июля оставил это решение в силе.