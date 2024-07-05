БАК в Молдове: Тысячи недовольных опротестовали оценки — вышло, что комиссии поступили несправедливо

Число выпускников, сдавших национальные экзамены на степень бакалавра, после рассмотрения апелляций увеличилось на 53 и составило 12 580. Общий процент сдачи увеличился на 0,3 процентных пункта и составил 69,68% по сравнению с 68,76% на том же этапе сессии 2023 года.