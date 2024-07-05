БАК в Молдове: Тысячи недовольных опротестовали оценки — вышло, что комиссии поступили несправедливо

Число выпускников, сдавших национальные экзамены на степень бакалавра, после рассмотрения апелляций увеличилось на 53 и составило 12 580. Общий процент сдачи увеличился на 0,3 процентных пункта и составил 69,68% по сравнению с 68,76% на том же этапе сессии 2023 года.
По данным Министерства образования и науки, после объявления предварительных результатов было подано более 9500 апелляций. В результате их рассмотрения в 17,85% работ оценки были повышены.
Средняя оценка, полученная выпускниками лицеев на сессии 2024 года, существенно не изменилась по сравнению с сессией 2023 года — 7,34 против 7,33 в 2023 году.
57 выпускников лицеев сдали все экзамены на «10». В прошлом году круглых отличников было 47. Также 924 выпускника имеют средний балл выше или равный 9,00 по сравнению с 962 в 2023 году, передаёт ipn.md.
С 15 по 22 июля будет организована дополнительная сессия национальных экзаменов на степень бакалавра.