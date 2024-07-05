Гребной канал перекроют из-за соревнований по триатлону

В Нижнем Новгороде частично перекроют Гребной канал 7 июля. Там пройдут соревнования по триатлону, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение коснется участка набережной Гребного канала — от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 177 Слободы Печеры. Его введут с 00.01 до 15.00 7 июля из-за проведения 32-ого триатлона «Мужества».Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что улицу Большую Печерскую частично открыли после ремонта трамвайных путей.
Напомним, что редакция сайта для удобства своих читателей создала карту перекрытий дорог в центре города. Кроме того, узнать об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде можно в нашем телеграм-канале «Дорожные работы».