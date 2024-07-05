В Татарстане на 21 день ввели ограничение на посещение лесов

Это мера была установлена постановлением Кабинета Министров. Целью постановления является предотвращение пожаров в лесных массивах.
Это ограничение распространяется на лесные территории в пределах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.