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В Татарстане на 21 день ввели ограничение на посещение лесов

На территории Татарстана введено временное ограничение на нахождение людей в лесах сроком на 21 день. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства Республики Татарстан.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

Это мера была установлена постановлением Кабинета Министров. Целью постановления является предотвращение пожаров в лесных массивах.

Это ограничение распространяется на лесные территории в пределах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.

экология