В Волгоградской области проверили уровень радиации

В июне 2024 года специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области проверили уровень радиации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкомприроды, показания не превышают естественного радиационного фона и находятся в пределах от 0,092 до 0,152 мкЗв/час. Не наблюдается и техногенная активность.