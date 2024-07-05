На улицы Екатеринбурга выехал новый электробус «Генерал»

Проехать без подзарядки новая машина может до 100 километров. Испытания электробус прошел уже в Нижнем Тагиле в зимнее время года, где показал себя хорошо. Как рассказывает Денис Фролов, минимальная температура, при которой «Генерал» проехался по уральским дорогам была −28 градусов. При морозах затраты батареи увеличиваются из-за отопления. Поэтому в суровые зимы он сможет проехать около 80−90 километров на одном заряде.