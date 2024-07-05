На улицы Екатеринбурга выехал новый электробус «Генерал»

В Екатеринбурге тестируют новый электробус под названием «Генерал». В период проведения промышленной выставки «Иннопром» новая машина будет выполнять роль шатла и доставлять горожан от станции метро «Ботаническая» до выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Днем, 5 июля, среди первых пассажиров стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Рассказываем, в чем преимущество «Генерала» в сравнении с привычными троллейбусами с автономным ходом.
Этот электробус собран в городе Энгельс, производителем стал «ПК Транспортные системы». Как рассказывает главный разработчик компании Денис Фролов, «Генерал» пока что единственный в мире электробус, который может заряжаться сразу тремя способами.
— Наша машина призвана для дополнения троллейбусным линиям, для перевода автобусных маршрутов на электробусы, которые в основном заряжаются в движении от троллейбусной контактной сети. Предусмотрена зарядка от зарядных станций, которые могут подключаться либо к трамвайной инфраструктуре, либо к промышленной сети 380 В, а также ночная сервисная зарядка от розетки, — рассказывает Денис Фролов.
Этот электробус стал практически полностью импортозамещенной моделью. Интересно, что «Генерал» сертифицирован как автобус, поэтому управлять им смогут водители категории D.
Проехать без подзарядки новая машина может до 100 километров. Испытания электробус прошел уже в Нижнем Тагиле в зимнее время года, где показал себя хорошо. Как рассказывает Денис Фролов, минимальная температура, при которой «Генерал» проехался по уральским дорогам была −28 градусов. При морозах затраты батареи увеличиваются из-за отопления. Поэтому в суровые зимы он сможет проехать около 80−90 километров на одном заряде.
В салоне есть все удобства для пассажиров. В жару включают кондиционер, есть зарядки для гаджетов, места для маломобильных граждан и даже подсветка — просто для красоты.
Екатеринбуржцы смогут прокатиться на «Генерале» 8, 10 и 11 июля: до «Екатеринбург-Экспо» и обратно. Увидят ли горожане электробус на улицах после «Иннопрома» — пока вопрос открытый. Об этом рассказал мэр уральской столицы Алексей Орлов.
— Заявки есть, мы такие инициативы направили, сегодня они на рассмотрении в правительстве. Использование электробусов требует соответствующей инфраструктуры: зарядные станции, обновленное депо, это может являться предметом концессионного соглашения с производителем, — рассказал Алексей Орлов после тестовой поездки на электробусе.
Также, по его словам, уже в ближайшем будущем в Екатеринбурге начнется масштабное обновление трамвайного парка. Уже есть предварительные договоренности с «ПК Транспортные системы» на поставку новых трамваев.