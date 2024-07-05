Автовокзал рядом со станцией метро «Парнас» построят к 2031 году

Напомним, сейчас в Петербурге крупнейший автовокзал расположен на набережной Обводного канала. С него осуществляется отправление международных рейсов в страны Прибалтики и Скандинавии, а также обслуживаются областные и межрегиональные направления. Каждый день через его рамки проходят около 3500 пассажиров.