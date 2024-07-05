Автовокзал рядом со станцией метро «Парнас» построят к 2031 году

В Петербурге на проспекте Энгельса рядом со станцией метро «Парнас» построят новый автовокзал. Большая станция должна там появиться к 2031 году. Информация об этом следует из документа, размещенного в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.
— С учетом сложившегося рынка межрегиональных регулярных перевозок пассажиров строительство автовокзала вблизи станции метро «Парнас» является приоритетным. Указанный объект предусмотрен Генпланом Петербурга, — говорится в документе.
Ожидается, что на возведение автовокзала, который разместят на участке западнее пересечения с 3-м Верхним переулком, выделят более 85 миллионов рублей. Специалисты начнут проектирование в 2028 году, что обойдется городскому бюджету в 7,4 миллиона рублей. Строительство, которое стартует в 2030 году, потратят 77,5 миллиона рублей.
Напомним, сейчас в Петербурге крупнейший автовокзал расположен на набережной Обводного канала. С него осуществляется отправление международных рейсов в страны Прибалтики и Скандинавии, а также обслуживаются областные и межрегиональные направления. Каждый день через его рамки проходят около 3500 пассажиров.